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Для студентов вузов Красноярского края хотят ввести обязательную вакцинацию

Главная Общество
Красноярск
10:45 20 Января 2022
красноярск, вакцинация, студенты
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В Красноярском крае для студентов техникумов и вузов планируют ввести обязательную вакцинацию, сообщает руководитель краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он уточнил, что с предложением причислить студентов старше 18 лет к группам лиц, подлежащим обязательной вакцинации, к нему обратилось региональное правительство. Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Сейчас в крае прививку от коронавируса поставили 54,6 % студентов. Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © Александр Жуковец

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