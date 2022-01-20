Для студентов вузов Красноярского края хотят ввести обязательную вакцинацию

В Красноярском крае для студентов техникумов и вузов планируют ввести обязательную вакцинацию, сообщает руководитель краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он уточнил, что с предложением причислить студентов старше 18 лет к группам лиц, подлежащим обязательной вакцинации, к нему обратилось региональное правительство. Решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Сейчас в крае прививку от коронавируса поставили 54,6 % студентов. Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить работников на удалённую работу там, где это возможно.

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