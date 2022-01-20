В Богучанском районе в этом году построят врачебную амбулаторию

В п. Октябрьский Богучанского района в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Красноярского края» начинается строительство врачебной амбулатории, строительные работы которой завершатся в 2022 году.

Это будет одноэтажное здание из металлоконструкций площадью 493,3 кв. м, рассчитанный на 96 посещений в смену и два койко-места дневного стационара, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Амбулатория будет обслуживать около 4 тыс. прикреплённого населения и жителей прилегающих территорий.

— Сейчас октябрьская врачебная амбулатории не имеет своего здания, мы арендуем помещение у железной дороги, — пояснила главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких.

Власти Богучанского района поддерживают строительство. Ими выделен земельный участок. Кроме этого, власти помогают организовать подъездные пути для спецтехники, оказывают содействие в решении вопросов подключения объекта к инженерным сетям, благоустройстве территории.

— Потребуется около 3 млн рублей на проектирование и строительство необходимых 50 метров сетей водоотведения и канализации, а также технологическое подключение к общему сетевому хозяйству. Чтобы профинансировать эти работы, произведём корректировку бюджета. Для удобства населения будут спроектированы тротуары, ливневые стоки, освещение, и озеленение, — рассказал глава района Владимир Саар.

Напомним, в 2022 году по программе модернизации первичного звена система медицинского обслуживания на селе в 12 территориях Красноярского края возведут 13 ФАПов. Для этого из федерального и краевого бюджетов выделено около 60 млн руб.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости