В Красноярске спасли проглотившую магниты годовалую девочку

В Красноярске врачи краевого центра детской хирургии извлекли из кишечника годовалой девочки из Канска 20 маленьких магнитов.

Установить причину недомоганий удалось не сразу. У ребёнка была постоянная рвота, она постоянно плакала и сильно похудела. Врачи предположили, что это отравление или ротавирусная инфекция, но рентген показал иное. В животе у девочки нашли инородное тело длиной около 5 см. Было решено провести операцию. Как рассказали в пресс-службе 20-й больницы, 20 маленьких магнитов находились в разных отделах кишечника. Полоски зажали стенки, что привело к некрозу и перфорации тканей. Во время операции хирурги удалили магниты и ушили множественные перфорации.

«Несмотря на крошечный размер притяжение этих магнитов было очень сильным. Судя по нарастанию симптомов, с момента попадания инородного тела в желудок прошло около 4 суток. Такая ситуация опасна развитием перитонита, очень тяжелым состоянием. При более позднем обращении врачи уже не смогли бы спасти ребенка», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением 20 больницы Леонид Толстоногов.

Сейчас за девочкой наблюдают врачи. Скоро её должны выписать.

Фото: © gornovosti.ru/