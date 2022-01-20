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В Красноярске восстановят права ещё 150 дольщиков

Главная Общество
Красноярск
09:52 20 Января 2022
общество, обманутые дольщики, красноярск, помощь
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Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о выплате компенсаций участникам долевого на ул. Прибойной, 37 А жилого комплекса «Добрые соседи», в итоге права ещё 150 участников долевого восстановят.

Записаться для подачи заявлений на выплату можно на официальном сайте фонда или по телефону 8-800-7007-214.

— В прошлом году в результате взаимодействия с федеральным фондом восстановлены права более 3 000 людей, было решено достроить 12 объектов и предоставить выплаты возмещений в отношении 9 объектов. За счёт краевого бюджета 278 семьям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, не имеющим иного жилья, назначены социальные выплаты на возмещение расходов на оплату найма жилья в сумме более 35 млн рублей, — рассказал министр строительства Михаил Рабушко.

Напомним, за два года в регионе восстановлены права более 6 500 участников долевого строительства. Они вложили денежные средства в строительство 38 многоквартирных домов.

Итак, с 2019 года выплаты получили 3 000 участников строительства 21 объекта (10 домов ООО СК «Реставрация»; 2 дома ООО «СибСтройИнвест»; 1 дома ООО «Строй-Проект»; 6 домов жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1»; 1 дом ООО СК «Енисей», 1 дома ООО «Имхотеп»), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В 2020-2021 годах наблюдательный совет Фонда дольщиков принял решение о целесообразности завершения строительства 17 домов и восстановлении прав 3 500 граждан (2 дома ООО «Монтаж-Строй»; 1 дом ООО «Артистрой-М»; 1 дом ООО «СтройИндустрия»; 1 дом ООО «Емельяновская слобода», 1 дом ООО «Стройресурс»; 3 дома ООО «ЭКОПРОМ»; 1 дом ООО «Зодчий»; 4 дома ООО «СибИнвест»; 3 дома ООО «Спецстрой»).

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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