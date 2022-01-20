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В Красноярском крае впервые за пять лет экспортировали за рубеж казеин

Главная Общество
Красноярск
09:35 20 Января 2022
экспорт, в красноярском крае, общество, казахстан
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Минусинское перерабатывающее предприятие ОАО «Молоко» отгрузило в Казахстан 8 тонн сычужного казеина на сумму 68 тыс. долларов, это первая с 2015 года поставка казеина из Красноярского края за рубеж, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В Казахстане на основе этого казеина получают клей. Его используют для нанесения этикеток на пищевые продукты в Европе. Минусинское предприятие планирует поставлять в Казахстан до 15 тонн казеина в квартал. Это полностью закроет потребности импортёра в этом продукте. Кроме этого, предприятие прорабатывает варианты отгрузки в Казахстан сливочного масла.

Отметим, что в прошлом году из региона экспортировано 105,5 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на 30,8 млн долларов.

— Красноярский край отгружает по России и за рубеж значительный объём сельхозсырья. В частности, зерновых и семян рапса. Региональные предприятия увеличивают и поставки за границу готовой продукции, а также открывают перспективные каналы сбыта. Казеин — новый для края экспортный продукт с высокой добавленной стоимостью. Наш приоритет — производство в Красноярском крае высокомаржинальной продукции АПК, в том числе для реализации на международном рынке, — отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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