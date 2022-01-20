Красноярца наградили за задержание мужчины с автоматом

Дмитрия Бараксанова наградили руководство МУ МВД России «Красноярское» и управления федеральной почтовой связи Красноярского края совместно с общественниками за отважность и решительность в экстренной ситуации.

Начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин выразил глубокую признательность Дмитрию за активную гражданскую позицию, оказание помощи сотрудникам полиции в раскрытии преступления по горячим следам и вручил ему благодарственное письмо.

Напомним, 32-летний врач-психиатр Дмитрий Бараксанов находился в почтовом отделении на ул. Алексеева. Он увидел, что один из посетителей ведёт себя агрессивно, оскорбляет людей и демонстрирует что-то похожее на оружие. Дмитрий мгновенно обезвредил агрессивного посетителя и забрал у него оружие. Осмотрев автомат, убедился, что оно охолощенное и не пригодно для выстрелов. Дмитрий успокоил людей и удерживал мужчину до приезда полицейских.

Фото: 24.мвд.рф