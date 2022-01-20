Компания «Полюс» поддержала юных геологов Красноярского края

На протяжении долгого времени, благодаря крепкой дружбе музея геологии Центральной Сибири и золотодобывающей компании «Полюс», GEOS удается реализовать множество необычных и интересных научно-познавательных мероприятий, которые без помощи «Полюса» остались бы просто бесплотными идеями.

В 2021 году, благодаря золотому другу музея, в очередной уже раз состоялась старейшая в регионе 38-я краевая геологическая олимпиада среди школьников. В ней участвовали ребята со всего Красноярского края от Уярского до Шарыповского районов, а объектами исследования юных геологов стали геохимические процессы, происходящие в месторождениях некоторых минералов на территории региона, геологические памятники и многое другое. А для ребят из «Школы юного геолога», которая работает при музее геологии Центральной Сибири уже 18 лет, специалисты GEOS совместно с компанией «Полюс Красноярск» организовали настоящую летнюю полевую практику. В течение двух недель школьники, кроме всего прочего, применяли теоретические знания в реальности: мыли золото, определяли породы, вели полевые книжки.

Особенным успехом в течение 2021 года у аудитории музея пользовался образовательный онлайн-проект «Школа юного геолога», где ребята на бесплатной основе получали знания по геологии и экологии. Он был задуман для того, чтобы позволить тем школьникам, которые живут далеко от Красноярска, изучить любимые науки так же, как и тем, кто посещает очную ШЮГ. Проект получил такой отклик, что приобрел не просто федеральный, а международный масштаб: в онлайн-школе GEOS обучались и ребята из Краснодара, и из Германии. Особенная гордость сотрудничества музея геологии Центральной Сибири и компании «Полюс Красноярск» по итогам прошедшего года - сборник методических рекомендаций «Фоссилии. Код жизни».

Это уникальное учебное пособие - итог тщательной работы Ольги Якуниной. Ольга Фридриховна - не только одна из самых опытных сотрудников музея геологии GEOS, заведующий выставочным отделом, но и преподаватель кафедры Института нефти и газа Сибирского государственного университета по дисциплинам «Палеонтология» и «Историческая геология». Методическое пособие в доступной для юных геологов форме рассказывает об ископаемых организмах ушедших доисторических эпох. Однако оно предназначено не только для детей: методические рекомендации идеально подойдут в качестве учебного подспорья для учителей географии и руководителей геологических кружков и объединений.

- Наше сотрудничество с компанией «Полюс Красноярск» направлено не просто на популяризацию геологии как науки, - говорит Юлия Мансурова, директор музея геологии Центральной Сибири. - Благодаря поддержке нашего давнего надежного партнера, мы можем быть уверены, что взращиваем мыслящее, осознанное, любознательное и порядочное поколение, которое будет любить нашу планету, потому что будет понимать грандиозные процессы мироздания.

Фото: GEOS