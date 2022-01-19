19 января
Красноярск
погода -17 °C
76.87
 
€ 87.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске закрылся бар «Stories», где выступали местные стендап-комики

Главная Общество
Красноярск
20:30 19 Января 2022
красноярск, закрытие
версия для печати Ico_print

В Красноярске закрылся бар «Stories», известный выступлениями стендап-комиков. Объявление об этом появилось в социальных сетях заведения. 

«Друзья! Мы закрыты. Возможно, мы скоро откроем свои двери в другом месте, но не будем загадывать. Пока двери „Stories bar“ закрыты», – пишут создатели проекта.

Пользователи оказались очень этим удивлены, ведь предпосылок для этого не было. В эту субботу в баре должно было пройти очередное выступление, но организаторы перенесут его в другое заведение.

«Что так резко-то?».

«Что случилось?»

«Зачем я делал прививку?»

Не остались в стороне и владельцы бара «Вписка», закрытого в декабре 2021 года, написав в комментах «We know that feel, bro!» («Мы знаем, что ты чувствуешь, бро!»).

Фото: vk.com/humorbarstories

 

 

«We know that feel, bro!», – ответили в комментариях к записи создатели проекта «Вписка», который также прекратил свое существование в декабре прошлого года. Многие красноярцы также выразили сожаление, написав пару слов под публикацией.

«Ждём вновь вашего открытия»;

«Очень жаль!»;

«Что так резко-то?».

Фото на главной: vk.com/humorbarstories

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сносят лодочную станцию на острове Отдыха

В Красноярске сносят лодочную станцию на острове Отдыха

19 Января 2022 г.
Уже демонтировали забор
Новости Красноярска: Вице-премьер Правительства РФ и губернатор Красноярского края обсудили вопросы экологии

Вице-премьер Правительства РФ и губернатор Красноярского края обсудили вопросы экологии

19 Января 2022 г.
Источником средств для финансирования экологических инициатив станет федеральный бюджет
Новости Красноярска: В Красноярском крае неизвестные расстреляли собаку

В Красноярском крае неизвестные расстреляли собаку

19 Января 2022 г.
На полное лечение собаки нужно 20 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярские озеленители пересадили в теплицы 19 сортов тюльпанов

Красноярские озеленители пересадили в теплицы 19 сортов тюльпанов

19 Января 2022 г.
В основном это классические сорта
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 27 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 27 человека

19 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 19 января – 407
Новости Красноярска: Новое решение от Сбера - оплата подъёмов банковской картой вместо ски-пасса доступна на горнолыжном курорте «Гладенькая»

Новое решение от Сбера - оплата подъёмов банковской картой вместо ски-пасса доступна на горнолыжном курорте «Гладенькая»

19 Января 2022 г.
Уже зимой около 20 % туристов воспользуются сервисом
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

В Красноярске разыскивают мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю девочку

15 Января 2022 г.
Составлен фоторобот лица мужчины и получены видеозаписи с камер видеонаблюдения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru