В Красноярске закрылся бар «Stories», где выступали местные стендап-комики

В Красноярске закрылся бар «Stories», известный выступлениями стендап-комиков. Объявление об этом появилось в социальных сетях заведения.

«Друзья! Мы закрыты. Возможно, мы скоро откроем свои двери в другом месте, но не будем загадывать. Пока двери „Stories bar“ закрыты», – пишут создатели проекта.

Пользователи оказались очень этим удивлены, ведь предпосылок для этого не было. В эту субботу в баре должно было пройти очередное выступление, но организаторы перенесут его в другое заведение.

«Что так резко-то?». «Что случилось?» «Зачем я делал прививку?»

Не остались в стороне и владельцы бара «Вписка», закрытого в декабре 2021 года, написав в комментах «We know that feel, bro!» («Мы знаем, что ты чувствуешь, бро!»).

Фото: vk.com/humorbarstories

«We know that feel, bro!», – ответили в комментариях к записи создатели проекта «Вписка», который также прекратил свое существование в декабре прошлого года. Многие красноярцы также выразили сожаление, написав пару слов под публикацией.

«Ждём вновь вашего открытия»;



«Очень жаль!»;



«Что так резко-то?».

Фото на главной: vk.com/humorbarstories