В Красноярске сносят лодочную станцию на острове Отдыха. Владельцы говорят, что снос не законен, ведь решения суда ещё не было. Однако в администрации говорят, что договор разорвали досрочно. Рабочие уже демонтировали забор. За происходящим наблюдает полиция.

Как сообщает ТВК, проверки в 2021 году показали, что территория острова, где расположены лодочные эллинги, заполнена мусором. К тому же вид гаражей нарушает архитектурный регламент города.

«На арендатора была возложена обязанность не допускать захламление территории. Так как условие было нарушено, а арендатор не реагировал на требования устранить нарушения, в октябре 2021г. в его адрес направили уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. До 18 января была возможность убрать гаражи самостоятельно, но теперь участок освободят силами подрядчика по муниципальному контракту», – пояснили в администрации.

В администрации уточнили, что первым делом под снос пойдут самовольные строения. Во время проверок выяснилось, что ряд гаражей, контейнеров, беседок и туалетов занимают около 1500 кв. метров муниципальной земли.

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