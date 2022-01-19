Вице-премьер Правительства РФ и губернатор Красноярского края обсудили вопросы экологии

Вице-премьер Правительства РФ и губернатор Красноярского края обсудили экологические программы, начало которых было заложено на 2022 год. Так, в прошлом году был сформирован список мероприятий со значительным социальным эффектом.

В частности, планируется перевести частные дома Красноярска на электрическое отопление, построить новые и реконструировать старые дороги, продолжить обновление общественного транспорта новыми экологичными машинами и реконструировать мусорный полигон вблизи краевого центра.

«В прошлом году край получил почти 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ. За счет этого мы приобрели 50 современных троллейбусов и 25 трамваев, а также отремонтировали канализационную насосную станцию в Норильске», – отметил глава края Александр Усс.

Источником средств для финансирования экологических инициатив станет федеральный бюджет, который пополнится за счёт возмещения вреда, нанесённого окружающей среде в результате Норильской аварии 2020 года. Вторая часть средств моет поступить в рамках нацпроекта «Экологическая реабилитация отдельных районов Красноярского края». Объём финансирования на 2022-2024 годы составляет около 35 млрд рублей.