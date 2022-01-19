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В Красноярском крае неизвестные расстреляли собаку

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Красноярск
18:00 19 Января 2022
красноярск, животные
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В посёлке Песчанка под Красноярском неизвестные расстреляли пса.

Раненное животное нашли местные жители. Осмотр показал, что собаки есть перелом, а шкура вся в отверстиях от пуль. Информацию разместили в социальных сетях. Сообщается, что операция для собаки обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

«Вчера уже прооперировали, сегодня сказали, что первая операция прошла успешно. Так, ранена лапа, она гноится, врачи предположили, что это ожог от бычка сигареты», написала девушка, лечащая пса.

По её словам, на полное лечение собаки нужно 20 тысяч рублей.

Фото: © instagram.com/kotopes_66_/

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