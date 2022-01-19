В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 27 человека

За сутки от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии – 9 175.

Подтверждённых диагнозов на 19 января – 407. С начала пандемии – 178 684.

Вылечили 163 236 человек (+315 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1402 жителя Красноярского края.

Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 63,4%. Напомним, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 20%. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков