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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 27 человека

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Красноярск
16:47 19 Января 2022
красноярск, статистика, эпидемия
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За сутки от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии – 9 175.

Подтверждённых диагнозов на 19 января – 407. С начала пандемии – 178 684.

Вылечили 163 236 человек (+315 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1402 жителя Красноярского края.

Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 63,4%. Напомним, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 20%. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Общество / НОВОСТИ
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