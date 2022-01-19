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Новое решение от Сбера - оплата подъёмов банковской картой вместо ски-пасса доступна на горнолыжном курорте «Гладенькая»

Главная Общество
Красноярск
16:38 19 Января 2022
общество, банк, сбербанк, красноярск, россия, карта
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Сибирский банк СберБанка, АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера) и компания «Датакрат» при поддержке международной платежной системы Visa внедрили новое решение для горнолыжного курорта «Гладенькая». Теперь гости курорта вместо ски-пасса или билета могут использовать свою банковскую карту или сотовый телефон, поддерживающий технологии Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.

Оплата за подъём может списываться с банковской карты или сотового телефона, оснащенного модулем бесконтактных платежей, непосредственно на пропускном пункте. Оператором платежей выступает СберБанк, что гарантирует высокую надежность и скорость обработки.

На сегодняшний день услуга доступна на двух турникетах курорта. Сервис работает на базе оффлайн эквайринга, что позволит в ближайшем будущем запустить не только разовый проход по банковской карте, но и абонементную систему. Согласно прогнозам, уже этой зимой около 20 % туристов воспользуются сервисом.

Кроме того, оплачивая подъем непосредственно на турникете по карте Visa можно получить скидку 10 %. Данная акция будет действительна в течение 2-х месяцев для всех гостей горнолыжного курорта.

Новое решение от Сбера - оплата подъёмов банковской картой вместо ски-пасса доступна на горнолыжном курорте «Гладенькая»

Сергей Анисимов, управляющий Абаканским отделением Сбербанка:

«Сбер активно поддерживает проекты по сокращению наличных платежей, внедряя современные бесконтактные сервисы. Данный сервис позволит туристам не приобретать дополнительный пластик и с комфортом осуществлять подъем, используя карту, выпущенную любым банком. Услуга даст возможность увеличить скорость обслуживания гостей курорта и, что особенно важно, сократить до минимума очереди».

Юрий Топунов, Вице-президент, Департамент продуктов, платежная система Visa:

«Платежная система Visa всегда стремится предлагать российским потребителям возможность совершать платежи быстрым, удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что пользователи оценят данный сервис, а наша акция дополнительно привлечет гостей курорта к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты подъемов».

Проект разработан и внедрён благодаря совместной работе команд Сбера (Сибирский банк, Абаканское отделение Сбербанка), Visa, «Датакрат», ООО «Первая курортная компания» и «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Для справки:

Эко курорт «Гладенькая» - один из немногих курортов в России, позволяющий проводить соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеющий международные сертификаты FIS.

Горнолыжный курорт находится в южной части «солнечной Хакасии» в предгорьях западного Саяна, в 120 км от столицы Республики – Абакана и в 40 км – от Саяногорска. Уникальные характеристики горы, комфортная инфраструктура и местонахождение способствуют стабильному приросту туристов.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции по банковским картам Visa можно по ссылке

Фото: ПАО Сбербанк

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