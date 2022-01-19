Красноярские озеленители пересадили в теплицы 19 сортов тюльпанов

В теплицах МП «Управление зелёного строительства» ящики с рассадой тюльпанов выносят из прохладных тёмных помещений в тёплые теплицы. Выгонка нужна, чтобы бутоны расцвели к весенним праздничным дням.

С октября тюльпаны проращивали в прохладе и темноте. Скоро они достигнут нужных параметров и выпустят бутоны.

В этом году специалисты высадили порядка 200 тысяч луковиц тюльпанов. Всего 19 сортов, в основном это классические сорта, ведь именно они пользуются наибольшей популярностью, сообщили на сайте администрации города Красноярска.

Выращенные тюльпаны будут продавать в магазинах МП «Управление зелёного строительства», их стоимость ещё формируется, в любом случае цена на городские тюльпаны всегда ниже, чем на привозные. Первые партии срежут ко Дню всех влюблённых, но большую часть — к Международному женскому дню 8 Марта.