На железногорском ООО «Красэко-электро» ускорили процесс фильтрации воды

70 предприятий Красноярского края участвуют в национальном проекте «Производительность труда», семь из них — компании сферы ЖКХ. Рабочие группы предприятий с экспертами Регионального или Федерального центров компетенций изучают и улучшают основные показатели производственных потоков.

К примеру, на железногорском ООО «Красэко-электро» упростили работу коллектива и ускорили процесс фильтрации воды, сообщается на сайте правительства Красноярского края. За поток-образец был взял процесс водоподготовки или фильтрации и обеззараживания воды.

— Мы обучили сотрудников предприятия инструментам бережливого производства, за короткий период без финансовых вложений время протекания процесса сократили с 80,5 часов до 46,5. Расстояние доставки гипохлорита уменьшилось на 57 %, трудозатраты сократились на 42 %. На предприятии намерены тиражировать полученные знания и опыт на другие участки, — рассказал Павел Безсалов, руководитель Регионального центра компетенций.

К 2024 году предприятия, вступившие в нацпроект, благодаря оптимизации производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства, смогут обеспечить как минимум ежегодный 5 % рост производительности труда и формированию системы проектного управления. Для получения бесплатной поддержки специалистов регионального или федерального центров компетенций, нужно подать заявку на сайте производительность.рф.