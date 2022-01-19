В Емельяновском районе появились две ледовые площадки

На двух ледовых площадках в пос. Памяти 13 Борцов и с. Устюг залито более 3,5 тысячи квадратных метров льда, рассказали в правительстве Красноярского края.

На установку из краевого бюджета было выделено 6 млн рублей.

Отметим, плоскостные спортивные сооружения в сельской местности возводятся за счёт субсидии краевого бюджета, сумма которой в 2021 году — 150 млн рублей, на которые муниципальных округах была простроена 51 плоскостная площадка, в том числе восемь хоккейных ледовых полей. В 2022 году сумма краевой субсидии — 200 млн рублей. Сейчас проходит конкурс заявок муниципалитетов.

Александр Сёмкин — инициатор создания площадки в Устюге, он тренирует юных хоккеистов уже 27 лет. Расположена площадка удобно, рядом расположена школа. Ледовое поле ограждено стеклопластиковыми бортами и имеет свою систему освещения. Зимой жители будут кататься на льду, а летом — играть в спортивные игры.

Такая же площадка располагается в центре пос. Памяти 13 Борцов, рядом с которой школа, детский сад, клуб.

— С появлением ледовой площадки жизнь в посёлке стала динамичней. В этом году мы заявились еще на пять проектов. Будем развивать спортивный кластер, — отметила Наталья Воскобойник, глава сельсовета Памяти 13 Борцов.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края