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В Красноярске осудили бизнесмена, который давал взятки автомобилями и едой экс-директору Татышев парка

Главная Общество
Красноярск
15:40 19 Января 2022
взятка, красноярск, суд
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В Красноярске осудили бизнесмена, который давал взятки автомобилями и едой экс-директору Татышев парка, сообщила пресс-служба краевой прокуратуре.

Напомним, что бывшего руководителя Татышев-парка задержали в марте этого года за взятничество. Сообщается, что в 2019 году за помощь в заключении 40 контрактов на уборку мусора, Бархатов получил автомобиль Lexus LX570 и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров бензина.

Кроме этого, в начале 2020 года, Бархатову оплатили небольшой фуршет в тире. Директор «Курьер-сервиса» перевёл деньги на счет Bellini group, которые обслуживали банкет, а также подарил Максиму Бархатову Mercedes-Benz E300.

Дело в отношении бывшего чиновника еще расследуется. Октябрьский районный суд приговорил предпринимателя к 5 годам условно и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 

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