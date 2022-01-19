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Красноярские спасатели оказали помощь 90-летнему мужчине у которого резко упало давление

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Красноярск
15:10 19 Января 2022
красноярск, общество, происшествия, в красноярском крае, спасение
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18 января в дневное время женщина попросила работников Дивногорского поисково-спасательного отряда краевого учреждения «Спасатель» помочь своему отцу.

Как оказалось, у 90-летнего мужчины, находящегося в пос. Хмельники в районе Красноярского водохранилища, резко упало давление. Спасатели доставили мужчину работникам скорой медицинской помощи.

Кроме этого, вечером спасатели, дежурившие на выдвижном посту национального парка «Красноярские Столбы», помогли 49-летнему мужчине с вывихом ноги. Его эвакуировали и доставили до ул. Свердловской.

Фото: vk.com/public192457752

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