Красноярские спасатели оказали помощь 90-летнему мужчине у которого резко упало давление

18 января в дневное время женщина попросила работников Дивногорского поисково-спасательного отряда краевого учреждения «Спасатель» помочь своему отцу.

Как оказалось, у 90-летнего мужчины, находящегося в пос. Хмельники в районе Красноярского водохранилища, резко упало давление. Спасатели доставили мужчину работникам скорой медицинской помощи.

Кроме этого, вечером спасатели, дежурившие на выдвижном посту национального парка «Красноярские Столбы», помогли 49-летнему мужчине с вывихом ноги. Его эвакуировали и доставили до ул. Свердловской.

Фото: vk.com/public192457752