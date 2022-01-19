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Житель Дудинки получил 6 месяцев ограничения свободы за фальшивое водительское удостоверение

Главная Общество
Красноярск
14:43 19 Января 2022
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Сотрудники ДПС на одной из улиц Дудинки остановили автомобиль за нарушение ПДД, при проверке данных было установлено, что 37-летнему водителю права не выдавались. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фальшивое водительское удостоверение мужчина заказал у неизвестного в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Суд назначил мужчине наказание 6 месяцев ограничения свободы, предусматривающие запрет по выезду за пределы территории муниципального образования, изменению места жительства или пребывания без согласия государственного органа, кроме этого, возложена обязанность один раз в месяц являться на регистрацию в ОВД по месту жительства.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

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