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66 посёлков Красноярского края в этом году получат сотовую связь и интернет

Главная Общество
Красноярск
14:31 19 Января 2022
общество, в красноярском крае, поселок, интернет, связь
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В этом году по краевой программе «Развитие информационного общества» сотовую связь проведут в 12 посёлков, мобильным интернетом обеспечат 54 поселений, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В 12 малочисленных и труднодоступных посёлках Балахтинского, Идринского, Иланского, Казачинского, Манского, Назаровского, Новосёловского, Тасеевского и Ужурского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов построят базовые станции. Теперь у более 5,5 тыс человек появится сотовая связь и мобильный интернет. На установку вышек из краевого бюджета потратят 68 млн рублей.

Кроме этого, в рамках программы районам выдаётся субсидия на обеспечение интернетом малочисленных и труднодоступных населённых пунктов. В этом году денежные средства получат 54 поселения, на эти цели предусмотрено порядка 14 млн рублей.

Субсидия выдаётся в Красноярском крае с 2017 года, с прошлого года финансирование проводится также из федерального бюджета.

— В этом году, как и в прошлом, регион будет участвовать в реализации обновлённой федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Ещё несколько десятков поселений с численностью населения от 100 до 500 человек будут обеспечены сотовой связью, список пока формируется. В прошлом году связью обеспечены 39 поселений. В этом году хотим эту цифру увеличить практически вдвое, — сказал Николай Распопин, министр цифрового развития края.

Продолжится реализация мероприятий по созданию инфраструктуры связи по нацпроекту «Цифровая экономика РФ».

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