В Красноярске за год снесли 22 аварийных дома

В 2021 году в Красноярске снесли 22 аварийных многоквартирных дома, среди них дома в центральной части города, на улицах Семафорная, Судостроительная, Калинина, Монтажников и других. В новые квартиры из этих домов ранее переселены в новые квартиры или получили выплаты в рамках региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья (РАП) и по другим программам свыше 500 жителей. Один дом в рамках проекта развития застроенных территорий расселили и снесли за счёт инвестора.

В прошлом году на исполнение региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья краевые власти выделили Красноярску 1,8 млрд рублей. В этом году по программе запланировано финансирование в 1,9 млрд рублей. В течение года регион планирует увеличить эту сумму.

— До окончания реализации региональной адресной программы в краевой столице нужно переселить людей из 227 домов, в которых проживают около 6 тыс человек. Региональная адресная программа рассчитана до конца 2025 года. Стоит отметить, что работа идёт опережающими темпами, завершить её мы планируем досрочно — в 2024 году, — рассказывает заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.

В 2022 году на физический снос аварийных домов из бюджета города выделено более 16 миллионов рублей, на эти средства планируется снести 14 многоквартирных аварийных домов. Жители 10 из них уже переехали в новое жильё. На данный момент четыре дома находятся в стадии расселения.