В Красноярске наградили победителей краевого экоконкурса «Зеленый алюминий»

В библиотеке им. К.Г. Паустовского состоялось награждение победителей краевого экологического конкурса «Зеленый алюминий». Им вручили ценные призы от компании РУСАЛ.

Организатор конкурса - краевая региональная общественная молодежная экологическая организация «Зеленый кошелек». С 15 ноября по 15 декабря 2021 участники присылали свои творческие работы. Тема – вторая жизнь пищевой упаковки с содержанием алюминия. Конкурсанты изготавливали новогодние карнавальные костюмы из фантиков, фольги, упаковок из-под шоколада, чипсов и т.п.



На конкурс заявилось 106 учебных учреждений со всего края. Они прислали порядка 150 работ – презентации костюмов и эссе о важности переработки отходов.

- Мы получили рекордное число работ, уровень достойный! Педагоги и дети очень старались, многие прислали несколько заявок от одного учреждения. Участвуя в этом конкурсе, юное поколение не просто задумалось о важности рециклинга, но и реально уменьшило объем мусора, который отправился бы на полигоны, - рассказала Татьяна Спожакина, организатор конкурса, вице-президент КРОМЭО «Зеленый кошелек».

Тройку лидеров в номинации «Коллективная работа» наградили экопризами - измельчителями, которые решают проблему отходов из древесины. Их вручили красноярскому детскому саду №76, березовскому садику №2 и шарыповскому психоневрологическому интернату. Кроме того, 30 авторов индивидуальных работ получили экологичные «вечные» календари. РУСАЛ профинансировал приобретение призов для победителей конкурса. Компания системно поддерживает экологические инициативы в рамках своей социальной политики, принципы которой утвердил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

- Мы поддержали этот конкурс, поскольку считаем важной тему рециклинга. Экология и переработка отходов – ключевые векторы развития компании РУСАЛ. Важно, что школьники и воспитанники детских садов растут с новым, бережным отношением к окружающей среде, предлагают свои идеи, которые в будущем приведут к качественным изменениям в обществе и в сфере экологии, - прокомментировала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.