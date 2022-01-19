В Свердловском районе за год мобильная бригада собрала 45 КамАЗов мусора

За 2021 год рабочие мобильной бригады, в составе двух рабочих и одного водителя, со Свердловского района очистили от мусора территорию размером в три с половиной футбольных поля, собрали порядка 45 КамАЗов мусора, ликвидировал 628 незаконно размещённых баннеров, растяжек и рекламных конструкций, закрасил больше 100 граффити, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Летом к списку работ добавится покос травы.

— Ежедневно приходится ликвидировать 2-3 незаконно размещённых рекламных конструкций. Приятно осознавать, что своим трудом мы делаем район красивее и чище, — рассказал работник мобильной бригады Вячеслав Дыба.

Мобильная бригада наводит порядок на территориях, незакреплённых за муниципальными службами, УК или предприятиями.

Мобильная бригада работает по плану, который формируется на основании обращений жителей.

Сообщить о проблеме жители Свердловского района могут по телефону 261-51-92.

По поручению мэра Сергея Ерёмина мобильные бригады работают во всех районах Красноярска.