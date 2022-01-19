В Новосёловском доме-интернате для пожилых и инвалидов установили новую котельную

Теплоисточник, работающий более 50 лет уже не мог обеспечить бесперебойную подачу в дом-интернат для пожилых и инвалидов тепла и горячей воды. Блочно-модульная котельная автоматизирована. Энергоэффективность — 86-88 %.

Подобные котельные уже работают в Енисейском и Шарыповском психоневрологических интернатах. Они показали свою надёжность, эффективность и удобство в эксплуатации.

Также в интернате заменили кровлю, обустроили пандус и входную группу, приобрели автомобиль с подъёмным устройством.

— В Красноярском крае по национальному проекту «Демография» продолжается работа по улучшению условий проживания людей в стационарах социального обслуживания. В Новосёловском доме-интернате частично заменили пожарную сигнализацию и смонтировали новую котельную. На всё это из краевого бюджета выделили свыше 6 млн рублей. Всего в 2021 году отремонтировали 22 объекта, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Напомним, в 2021 году в Красноярском крае отключили 32 неэффективных теплоисточника – 26 электрокотельных и 6 угольных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы и жителей поселков.

На место старых и неэффективных котельных установили 28 автоматизированных блочно-модульных конструкций, которые могут работать как на традиционном виде топлива – угле, так и на древесных пеллетах. На эту модернизацию выделили более 90 млн руб. бюджетных кредитов.

Фото: © РИА новости / Александр Патрин