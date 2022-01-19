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Глава Красноярска вновь заболел коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
13:40 19 Января 2022
красноярск, мэр
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Глава Красноярска повторно заразился коронавирусом. Об этом Сергей Ерёмин сообщил в своём Инстаграме. Напомним, что пять дней назад градоначальник начал ревакцинацию и поставил первый компонент вакцины «Спутник V».

«Друзья, у меня ковид. Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам». 

Сергей Ерёмин отметил, что несмотря на то, что нет 100-процентной защиты от вируса, прививка позволяет легче перенести болезнь.

Напомним, что сейчас в больницах с коронавирусом находятся 2 330 человек. В четвёртую волну было примерно 7 000 человек. Через две недели люди станут чаще заражаться, так как снова увеличатся контакты с окружающими. Жители будут заболевать гриппами группы А и В, ОРВИ, штаммами коронавируса «дельта» — 30 % и «омикрон» — 70 %. Прирост заболеваемости уже есть. Пока в основной массе люди лечатся на дому.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/

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