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Глава Красноярска Сергей Ерёмин отправился на больничный из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
13:40 19 Января 2022
красноярск, мэр
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Глава Красноярска повторно заразился коронавирусом. Об этом Сергей Ерёмин сообщил в своём Инстаграме. Напомним, что пять дней назад градоначальник начал ревакцинацию и поставил первый компонент вакцины «Спутник V».

«Друзья, у меня ковид. Ухожу на самоизоляцию. Продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам в режиме онлайн. Такой опыт у меня уже есть». 

Сергей Ерёмин отметил, что прививка позволяет легче перенести болезнь.

Напомним, что сейчас в больницах с коронавирусом находятся 2 330 человек. По данным на 19 января, в Красноярске 407 подтверждённых диагнозов. Умерло 27 человек. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию. 

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/

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