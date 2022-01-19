Глава Красноярска Сергей Ерёмин отправился на больничный из-за коронавируса

Глава Красноярска повторно заразился коронавирусом. Об этом Сергей Ерёмин сообщил в своём Инстаграме. Напомним, что пять дней назад градоначальник начал ревакцинацию и поставил первый компонент вакцины «Спутник V».

«Друзья, у меня ковид. Ухожу на самоизоляцию. Продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам в режиме онлайн. Такой опыт у меня уже есть».

Сергей Ерёмин отметил, что прививка позволяет легче перенести болезнь.

Напомним, что сейчас в больницах с коронавирусом находятся 2 330 человек. По данным на 19 января, в Красноярске 407 подтверждённых диагнозов. Умерло 27 человек. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/