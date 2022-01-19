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В Красноярский край доставили 88,5 тысячи экспресс-тестов на коронавирус

Главная Общество
Красноярск
13:05 19 Января 2022
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18 января в Красноярский край привезли 88,5 тысячи экспресс-тестов для определения COVID-19, которые сегодня начнут развозить по поликлиникам и больницам региона. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. Если экспресс-тест показывает положительный результат, то у пациента сразу возьмут анализ ПЦР-методом.

Отметим, что на складах «Губернских аптек» сформирован запас лекарств для лечения коронавируса, ассортимент постоянно пополняется. В свободной продаже противовирусные препараты, антибиотики и витамины для поддержки иммунитета.

— На январь и февраль хватит и запаса бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, решается вопрос об увеличении количества этих лекарств, отметил министр здравоохранения края Борис Немик. — Средства на покупку дополнительных лекарств будут выделены из федерального бюджета в ближайшее время.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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