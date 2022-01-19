В Хакасии племянник убил своего дядю

4 декабря прошлого года на территории частного домовладения (Бейский район, с. Новониколаевка, ул. Мира) обнаружили тело 51-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению убийства причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний племянник потерпевшего. Он рассказал, что 1 декабря приехал к дяде, чтобы поговорить об имущественном споре, случившемся между его матерью и потерпевшим. В итоге мужчины начали ссориться, злоумышленник нанёс дяде металлической трубой несколько ударов по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть труп, племянник поместил тело в металлическую ёмкость, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проводятся судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов