В Хакасии племянник убил своего дядю

4 декабря прошлого года на территории частного домовладения (Бейский район, с. Новониколаевка, ул. Мира) обнаружили тело 51-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению убийства причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний племянник потерпевшего. Он рассказал, что 1 декабря приехал к дяде, чтобы поговорить об имущественном споре, случившемся между его матерью и потерпевшим. В итоге мужчины начали ссориться, злоумышленник нанёс дяде металлической трубой несколько ударов по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть труп, племянник поместил тело в металлическую ёмкость, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проводятся судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов