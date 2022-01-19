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В Хакасии племянник убил своего дядю

Главная Общество
Красноярск
12:51 19 Января 2022
общество, хакасия, происшествия, убийство, расследование
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4 декабря прошлого года на территории частного домовладения (Бейский район, с. Новониколаевка, ул. Мира) обнаружили тело 51-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению убийства причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний племянник потерпевшего. Он рассказал, что 1 декабря приехал к дяде, чтобы поговорить об имущественном споре, случившемся между его матерью и потерпевшим. В итоге мужчины начали ссориться, злоумышленник нанёс дяде металлической трубой несколько ударов по голове. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть труп, племянник поместил тело в металлическую ёмкость, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проводятся судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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