Красноярский край готовится к массовой заболеваемости жителей штаммом «омикрон»

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя Правительства России Михаила Мишустина, главная тема которого — стремительное распространение в России штамма омикрон. Максимальное количество заболевших фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

По прогнозам специалистов, по другим регионам вирус распространится в течение ближайших нескольких недель, так как новый штамм отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. В отличие от других мутаций коронавируса, омикроном будут болеть и дети.

Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью. По словам главы Правительства, особенное внимание необходимо уделить работе поликлиник и скорой помощи, именно врачи первичного звена столкнутся с наибольшей нагрузкой. Регионы должны быть обеспечены необходимыми лекарствами. К тяжёлым случаям течения болезни должны быть готовы врачи «Красных зон». Для помощи медикам необходимо привлекать волонтёров и студентов.