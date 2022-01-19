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Красноярский край готовится к массовой заболеваемости жителей штаммом «омикрон»

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Красноярск
12:30 19 Января 2022
заболевание, красноярск, общество, в красноярском крае
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя Правительства России Михаила Мишустина, главная тема которого — стремительное распространение в России штамма омикрон. Максимальное количество заболевших фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

По прогнозам специалистов, по другим регионам вирус распространится в течение ближайших нескольких недель, так как новый штамм отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. В отличие от других мутаций коронавируса, омикроном будут болеть и дети.

Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью. По словам главы Правительства, особенное внимание необходимо уделить работе поликлиник и скорой помощи, именно врачи первичного звена столкнутся с наибольшей нагрузкой. Регионы должны быть обеспечены необходимыми лекарствами. К тяжёлым случаям течения болезни должны быть готовы врачи «Красных зон». Для помощи медикам необходимо привлекать волонтёров и студентов.

— Новый штамм увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, привиться в ближайшее время. Это поможет уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме, — сказал Александр Усс.

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