В Красноярском крае за год 1 521 житель отравился алкоголем

О том, что в регионе за 2021 год отравился алкоголем 1 521 житель, рассказал в своём telegram-канале Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края.

За последний год количество таких случаев выросло на 1,7 %.

Больше всего острых отравлений алкоголем случается среди взрослого трудоспособного населения, возраст которых — 30–59 лет.

— В прошлом году основной причиной алкогольных отравлений стало токсическое действие этилового спирта (88,6 % случаев). На втором месте — отравления спиртом неуточненным (7,9 % случаев). 2,6 % случаев приходится на отравления метиловым спиртом, — отметил Дмитрий Горяев.

Напомним, трое погибших в Тасеево могли отравиться суррогатным алкоголем, рассказали в Следственном комитете. Напомним, что женщина и двое мужчин попали в районную больницу после участия в поминальном обеде. Спустя некоторое время они скончались.

— Проведённой физико-химической экспертизой установлено, что жидкость содержит в своём составе метиловый спирт и вещества, – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти трех человек.

Фото: © Вадим Алексеев / РИА Новости