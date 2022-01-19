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В Красноярском крае детей с ограниченными возможностями здоровья учат шить и готовить

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Красноярск
11:50 19 Января 2022
в красноярском крае, красноярск, школы, общество, обучение
Фотография © krskstate.ru
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В красноярской школе № 2 и железногорской школе-интернат модернизировали школьную инфраструктуру для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, они теперь учатся шить, готовить, мастерить из дерева, выращивать овощи и лепить из глины. Школьники оснащены современными мастерскими по различным направлениям. К примеру, во 2-й школе функционируют пять мастерских по профессиям: обувное дело, столярное мастерство, растениеводство и тепличное хозяйство, швейное дело и социально-бытовое обслуживание.

Также в школе переоборудовали кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, допустим в школе № 2 в кабинете психолога установили палатку, в которую положили тёплые пледы и подушки, там можно полежать, послушать музыку и посмотреть на красивое освещение.

Напомним, красноярская школа № 2 стала победителем III Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий».

В железногорской школе-интернате тоже открыли 5 современных мастерских и обновили кабинеты узких специалистов.

Из краевого и федерального бюджетов, благодаря национальному проекту «Образование», на эти цели выделили более 14 млн рублей.

 

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