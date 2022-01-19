19 января
Красноярск
погода -12 °C
76.33
 
€ 87.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае первого заместителя главы города Канска подозревают во взятничестве

Главная Общество
Красноярск
12:15 19 Января 2022
красноярск, скр, взятка
версия для печати Ico_print

Первого заместителя главы города Канска подозревают во взятничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

По версии следствия, подозреваемый получил от жительницы города, оказывающей услуги риелтора, взятку в  50 тысяч рублей за предоставление списка лиц, стоящих в очереди на переселение из аварийного жилья. Информацию женщина использовала чтобы указывать платные услуги по подбору жилья таким людям.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосёловском доме-интернате для пожилых и инвалидов установили новую котельную

В Новосёловском доме-интернате для пожилых и инвалидов установили новую котельную

19 Января 2022 г.
Также в интернате заменили кровлю, обустроили пандус и входную группу
Новости Красноярска: В Красноярский край доставили 88,5 тысячи экспресс-тестов на коронавирус

В Красноярский край доставили 88,5 тысячи экспресс-тестов на коронавирус

19 Января 2022 г.
На складах «Губернских аптек» сформирован запас лекарств для лечения COVID-19
Новости Красноярска: В Хакасии племянник убил своего дядю

В Хакасии племянник убил своего дядю

19 Января 2022 г.
Злоумышленник признал свою вину и раскаялся
Новости Красноярска: Красноярский край готовится к массовой заболеваемости жителей штаммом «омикрон»

Красноярский край готовится к массовой заболеваемости жителей штаммом «омикрон»

19 Января 2022 г.
Омикроном будут болеть и дети
Новости Красноярска: В Красноярском крае за год 1 521 житель отравился алкоголем

В Красноярском крае за год 1 521 житель отравился алкоголем

19 Января 2022 г.
Основной причиной отравлений стало токсическое действие этилового спирта
Новости Красноярска: В Красноярском крае детей с ограниченными возможностями здоровья учат шить и готовить

В Красноярском крае детей с ограниченными возможностями здоровья учат шить и готовить

19 Января 2022 г.
На эти цели выделили более 14 млн рублей
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru