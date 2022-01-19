В Красноярском крае первого заместителя главы города Канска подозревают во взятничестве

Первого заместителя главы города Канска подозревают во взятничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый получил от жительницы города, оказывающей услуги риелтора, взятку в 50 тысяч рублей за предоставление списка лиц, стоящих в очереди на переселение из аварийного жилья. Информацию женщина использовала чтобы указывать платные услуги по подбору жилья таким людям.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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