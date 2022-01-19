В Красноярском крае посчитают диких животных

В охотничьих угодьях и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения Красноярского края посчитают диких животных, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Инспекторы охотнадзора Минэкологии края, краевой дирекции по ООПТ и дирекции природного парка «Ергаки» обследуют почти 27 тысяч км маршрутов, пролегающие по территории 43 муниципальных образований Красноярского края. Охотпользователи же проводят учёт на закреплённых охотничьих угодьях.

— Проведение зимних маршрутных учётов — основной вид мониторинга охотничьих ресурсов, на основании которых определяются места концентрации, зимовок, численности подавляющего большинства диких животных. Результаты позволяют делать выводы о лимите изъятия охотресурсов. Это необходимо для сохранения и рационального использования природных ресурсов, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Напомним, за первые две недели января инспекторы охотнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры, правоохранительных органов, краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям, Енисейского территориального управления Росрыболовства и охотпользователей провели 84 рейда. Были проверены 839 человек и 562 транспортных средства.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости