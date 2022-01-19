В Пировском районе работает мобильная стоматология

Благодаря мобильной стоматологической бригаде Красноярской стоматологической поликлиники № 1 стоматологическую помощь сейчас получают жители с. Пировское. В районе нет детского стоматолога, поэтому наибольший объём помощи оказывается детям, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Планируется, что мобильная бригада пробудет в селе две недели.

Медики принимают все меры предосторожности с учётом сложной эпидемиологической обстановки при лечении и диагностики стоматологических заболеваний.

Мобильный стоматологический комплекс приобретён по федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Приём жителей труднодоступных регионов ведут хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог и медицинская сестра. В дальнейшем добавят и приём стоматолога–ортопеда.

Фото: kraszdrav.ru