19 января
Красноярск
погода -14 °C
76.33
 
€ 87.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскую компанию «Эдельвейс» оштрафовали за обман потребителя

Главная Общество
Красноярск
11:10 19 Января 2022
общество, роспотребнадзор, красноярск, штраф
версия для печати Ico_print

С ООО «Эдельвейс», занимающиеся ремонтом бытовой техники, потребитель заключил договор на диагностику и ремонт кофемашины. Компания не сделала работу в оговоренный срок и увеличила стоимость ремонта. Потребитель не согласился, а исполнитель отказался возвращать кофемашину.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверили ООО «Эдельвейс». Проверка подтвердила нарушение прав потребителя, — договор не содержал необходимую информацию, что позволило исполнителю не выполнить часть обязательств.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ. Назначен штраф 30 000 рублей.

Напомним, в договоре должны быть указаны: юридический адрес исполнителя, точное описание и цена изделия, которое вы сдали в ремонт, окончательная цена услуги, а также срок исполнения заказа.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае детей с ограниченными возможностями здоровья учат шить и готовить

В Красноярском крае детей с ограниченными возможностями здоровья учат шить и готовить

19 Января 2022 г.
На эти цели выделили более 14 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае посчитают диких животных

В Красноярском крае посчитают диких животных

19 Января 2022 г.
Результаты позволяют делать выводы о лимите изъятия охотресурсов
Новости Красноярска: В Пировском районе работает мобильная стоматология

В Пировском районе работает мобильная стоматология

19 Января 2022 г.
Наибольший объём помощи оказывается детям
Новости Красноярска: Экс-директор NewsLab возглавит гостелеканал в Крыму

Экс-директор NewsLab возглавит гостелеканал в Крыму

19 Января 2022 г.
Александр Назаров занимал должность Newslab с 2009 до 2017 года
Новости Красноярска: Мэр Красноярска призвал быть терпимее к учителям в связи с эвакуацией школ

Мэр Красноярска призвал быть терпимее к учителям в связи с эвакуацией школ

19 Января 2022 г.
По каждому факту лжеминирования возбудили уголовные дела по статье 207 УК РФ
Новости Красноярска: Улицу Красной Армии ждёт модернизация

Улицу Красной Армии ждёт модернизация

19 Января 2022 г.
С первого февраля начнут замены 1,5 км трубопроводов рядом со сквером В.И. Сурикова
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

18 Января 2022 г.
Медведь отстрелен
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru