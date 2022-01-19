Красноярскую компанию «Эдельвейс» оштрафовали за обман потребителя

С ООО «Эдельвейс», занимающиеся ремонтом бытовой техники, потребитель заключил договор на диагностику и ремонт кофемашины. Компания не сделала работу в оговоренный срок и увеличила стоимость ремонта. Потребитель не согласился, а исполнитель отказался возвращать кофемашину.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверили ООО «Эдельвейс». Проверка подтвердила нарушение прав потребителя, — договор не содержал необходимую информацию, что позволило исполнителю не выполнить часть обязательств.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ. Назначен штраф 30 000 рублей.

Напомним, в договоре должны быть указаны: юридический адрес исполнителя, точное описание и цена изделия, которое вы сдали в ремонт, окончательная цена услуги, а также срок исполнения заказа.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков