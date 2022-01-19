Мэр Красноярска призвал быть терпимее к учителям в связи с эвакуацией школ

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своём аккаунте Instagram высказал своё мнение об эвакуации из школ.

— Уже четыре учебных дня, наших детей, педагогов и родителей держат в напряжении, поступают анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Игнорировать их нельзя, ведь за любой псевдоугрозой может быть реальная опасность, — написал в своём аккаунте Сергей Ерёмин. — Я вас очень прошу относиться к ситуации с пониманием, дополнительный негатив и агрессия сейчас никому не нужны. Педагоги действуют по инструкции, сбрасывать на них своё недовольство — не выход. Пока не будет выявлен источник угроз — вариантов у нас нет, ведь безопасность детей — наше всё.