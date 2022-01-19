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Мэр Красноярска призвал быть терпимее к учителям в связи с эвакуацией школ

Главная Общество
Красноярск
10:32 19 Января 2022
эвакуация, общество, школы, красноярск, происшествия
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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своём аккаунте Instagram высказал своё мнение об эвакуации из школ.

— Уже четыре учебных дня, наших детей, педагогов и родителей держат в напряжении, поступают анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Игнорировать их нельзя, ведь за любой псевдоугрозой может быть реальная опасность, — написал в своём аккаунте Сергей Ерёмин. — Я вас очень прошу относиться к ситуации с пониманием, дополнительный негатив и агрессия сейчас никому не нужны. Педагоги действуют по инструкции, сбрасывать на них своё недовольство — не выход. Пока не будет выявлен источник угроз — вариантов у нас нет, ведь безопасность детей — наше всё.

Напомним, что в краевой столице уже несколько дней подряд происходит эвакуация учеников школ. Неизвестный рассылает на электронную почту образовательных учреждений сообщение о минировании. Учебный процесс нарушается постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения, по данным на 18 января, оказались ложными.

По каждому факту лжеминирования возбудили уголовные дела по статье 207 УК РФ.

— Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии», – сказал главный полицейский Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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