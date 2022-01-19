19 января
Красноярск
погода -13 °C
76.33
 
€ 87.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал отправить на удаленку как можно больше работников

Главная Общество
Красноярск
10:00 19 Января 2022
работа, эпидемия, правительство
версия для печати Ico_print

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно. Об этом он заявил 18 января на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», – заявил премьер.

Связано это с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса. В первую очередь это касается людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. Тех, кому необходимо находиться на рабочем месте, нужно регулярно тестировать на COVID.

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Улицу Красной Армии ждёт модернизация

Улицу Красной Армии ждёт модернизация

19 Января 2022 г.
С первого февраля начнут замены 1,5 км трубопроводов рядом со сквером В.И. Сурикова
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют детские сады

В Красноярске эвакуируют детские сады

19 Января 2022 г.
Это третья эвакуация за неделю
Новости Красноярска: Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Канском районе

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Канском районе

19 Января 2022 г.
Один автомобиль загорелся
Новости Красноярска: Через две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости штаммом «омикрон» составит 70 %

Через две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости штаммом «омикрон» составит 70 %

19 Января 2022 г.
Новый штамм заразнее предыдущей мутации в пять раз
Новости Красноярска: В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

18 Января 2022 г.
Среди отклоненных поправок — смертная казнь за насилие над детьми
Новости Красноярска: Авиакомпания S7 сокращает количество рейсов в Таиланд

Авиакомпания S7 сокращает количество рейсов в Таиланд

18 Января 2022 г.
С 9 февраля будет выполняться только 1 рейс в неделю из Новосибирска
Новости компаний
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

14 Января 2022 г.
Напомним, что торги заявлены на март
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru