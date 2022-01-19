Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал отправить на удаленку как можно больше работников

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно. Об этом он заявил 18 января на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», – заявил премьер.

Связано это с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса. В первую очередь это касается людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. Тех, кому необходимо находиться на рабочем месте, нужно регулярно тестировать на COVID.

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев