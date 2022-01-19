Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»

Состоялась торжественная церемония открытия «Точки кипения Университета Решетнёва». Это пространство для коллективной работы, которое создавалось при поддержке Правительства Красноярского края и Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, а также при содействии Агентства стратегических инициатив (г. Москва).

Напомним, в 2021 г. университет стал победителем конкурса Агентства развития малого и среднего предпринимательства края для организаций высшего образования на предоставление грантов на создание образовательной площадки и получил грант в размере 5 млн рублей.

«Точка кипения» расположена на четвёртом этаже здания библиотеки вуза на пр. Мира, 82 в Красноярске. Здесь находятся залы для конференций, презентаций и лекций, несколько аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием для проведения различных мероприятий.

- Открытие «Точки кипения» является знаковым событием для нашего университета. Это один из шагов к реализации государственной политики, направленной на повышение практико-ориентированного образования, создание условий для развития студенческой инициативы и технологического предпринимательства. Это поможет двигаться вперед нашему региону, нашему сообществу и нашей инициативной молодежи, которая стремится изменить мир, - подчеркнул на церемонии открытия ректор Университета Решетнёва Э.Ш. Акбулатов.

В рамках события состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Университета Решетнёва и АНО Платформа НТИ. Предметом соглашения является объединение усилий сторон в целях организации деятельности и развития пространства коллективной работы «Точка кипения».

Сразу же после церемонии открытия состоялись первые образовательные мероприятия, в том числе панельная дискуссия «Трансформация экосистемы субъектов Енисейской Сибири. Реализация инфраструктурных и научно-технологических проектов» запись которой доступна по ссылке.

В целях формирования общего поля коммуникации и распространения идей и практик технологического развития «Точка кипения Университета Решетнёва» открыта для студентов и сотрудников университета, а также для всех желающих.

Сеть Точек кипения — это более сотни площадок от Калининграда до Камчатки, которые действуют в интересах технологического развития страны. Точки кипения работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогают местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживают встречи профильных сообществ и способствуют образованию и карьерному росту школьников, студентов и профессионалов своего дела.

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