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Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»

Главная Общество
Красноярск
09:25 19 Января 2022
вуз, университет, соглашение, сотрудничество
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Состоялась торжественная церемония открытия «Точки кипения Университета Решетнёва». Это пространство для коллективной работы, которое создавалось при поддержке Правительства Красноярского края и Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, а также  при содействии Агентства стратегических инициатив (г. Москва).

Напомним, в 2021 г. университет стал победителем конкурса Агентства развития малого и среднего предпринимательства края для организаций высшего образования на предоставление грантов на создание образовательной площадки и получил грант в размере 5 млн рублей.

«Точка кипения» расположена на четвёртом этаже здания библиотеки вуза на пр. Мира, 82 в Красноярске. Здесь находятся залы для конференций, презентаций и лекций, несколько аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием для проведения различных мероприятий. 

Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»

- Открытие «Точки кипения» является знаковым событием для нашего университета. Это один из шагов к реализации государственной политики, направленной на повышение практико-ориентированного образования, создание условий для развития студенческой инициативы и технологического предпринимательства. Это поможет двигаться вперед нашему региону, нашему сообществу и нашей инициативной молодежи, которая стремится изменить мир, - подчеркнул на церемонии открытия ректор Университета Решетнёва Э.Ш. Акбулатов.

Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»

В рамках события состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Университета Решетнёва и АНО Платформа НТИ. Предметом соглашения является объединение усилий сторон в целях организации деятельности и развития пространства коллективной работы «Точка кипения».

Сразу же после церемонии открытия состоялись первые образовательные мероприятия, в том числе панельная дискуссия «Трансформация экосистемы субъектов Енисейской Сибири. Реализация инфраструктурных и научно-технологических проектов» запись которой доступна по ссылке

В целях формирования общего поля коммуникации и распространения идей и практик технологического развития «Точка кипения Университета Решетнёва» открыта для студентов и сотрудников университета, а также для всех желающих. 

Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»

Сеть Точек кипения — это более сотни площадок от Калининграда до Камчатки, которые действуют в интересах технологического развития страны. Точки кипения работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогают местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживают встречи профильных сообществ и способствуют образованию и карьерному росту школьников, студентов и профессионалов своего дела.

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии

Фото: Университет Решетнёва
По материалам Университет Решетнёва

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