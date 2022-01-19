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Улицу Красной Армии ждёт модернизация

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Красноярск
10:12 19 Января 2022
красноярск, общество, модернизация, улица
Фотография © admkrsk.ru
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На участке от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата обновят коммунальные сети и благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют и благоустроят объект с участками прилегающих улиц, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Первыми к работе приступят подрядчики «Сибирской генерирующей компании» и КрасКома. Они заменят порядка 1,5 км тепловых сетей и свыше 1 км магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей.

— С первого февраля начинаем замены 1,5 км трубопроводов рядом со сквером имени В.И. Сурикова, работы разобьём на 7 этапов. Это потребует частичного перекрытия дорог и дворовых проездов по улицам Красной Армии, Горького, Обороны и в Ряузовском переулке. Ремонт на участке планируется закончить до конца июня, — рассказал Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске.

Модернизация затронет как саму ул. Красной Армии, так и прилегающие участки ул. Декабристов, Горького, пер. Ряузовского, ул. Обороны, ул. Дзержинского, ул. Диктатуры Пролетариата, их протяжённость — почти 1,8 км.

В проект обновления улиц включена замена покрытия дорог на высокопрочное двухслойное, замена бордюров, на трёх перекрёстках — с ул. Декабристов, Горького, Дзержинского – появятся светофоры, в ряде мест для удобства маломобильных жителей пешеходные переходы обустроят вровень с дорогой. Кроме этого, предполагается устройство 100 погонных метров закрытой системы ливневой канализации и водоотводных лотков, в районе ул. Обороны обустроят четыре смотровых и пять дождеприёмных колодцев и 566 погонных метров водоотводных лотков.​

Пешеходное пространство выполнят из разноформатной брусчатки, установят современную уличную мебель, появится новое озеленение, установят новые опоры освещения со светодиодными светильниками, коммуникации проложат в грунте, проектом предусмотрено акцентное освещение в виде столбиков, установка парковых светильников в рекреационных зонах. Пандусы, уклоны, тактильную плитку разместят в районе ул. Горького и Диктатуры Пролетариата.

Изменится схема движения на примыкающем к ул. Красной Армии участке ул. Дзержинского, там появится прогулочная зона, а для транспорта будет обеспечен односторонний проезд в две полосы в сторону ул. Ленина.

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