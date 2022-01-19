Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Канском районе

18 января в Канском районе, на 1 033 км автодороги Р255 «Сибирь» произошло ДТП. Вблизи пос. Дорожный столкнулись два грузовика. Один автомобиль загорелся.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 16 января в Берёзовском районе на 8-м км автодороги «Малый обход» г. Красноярск произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Автомобиль Honda Fit, двигаясь со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

В автомобиле Honda Fit погибли три человека — женщина-водитель 1984 года рождения и двое детей (мальчик 2013 г.р. и девочка 2014 г.р).

Фото: vk.com/gibdd24