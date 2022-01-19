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Через две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости штаммом «омикрон» составит 70 %

Главная Общество
Красноярск
09:05 19 Января 2022
красноярск, в красноярском крае, общество, заболевание
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По словам министра здравоохранения Красноярского края Борис Немика, ситуация по заболеваемости коронавирусом в Красноряском крае стабилизируется. Четвёртая волна, которая началась в октябре, пошла на спад.

— С 15 декабря по 7 января наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, в том числе в амбулаторных и стационарных условиях, — сообщил Борис Немик.

Сейчас в больницах с коронавирусом находятся 2 330 человек. В четвёртую волну было примерно 7 000 человек. Через две недели люди станут чаще заражаться, так как снова увеличатся контакты с окружающими. Жители будут заболевать гриппами группы А и В, ОРВИ, штаммами коронавируса «дельта» — 30 % и «омикрон» — 70 %. Прирост заболеваемости уже есть. Пока в основной массе люди лечатся на дому.

Штамм «Омикрон» заразнее предыдущей мутации в пять раз, то есть быстрее распространяется среди населения. Он меньше поражает лёгкие, но больше верхние дыхательные пути.

— Рекомендуем на предприятиях, в организованных коллективах усилить требования масочного, противоэпидемического режима. Многие будут находиться на больничных с лёгкими формами заболевания, поэтому будем испытывать определённый кадровый дефицит, — сказал Борис Немик.

Лечение для всех штаммов коронавируса одинаковое. Распределение штаммов по Красноярскому краю будут исследовать в Иркутске. Обязательный карантин в России могут снизить с 14 до 7 дней.

Против нового вида COVID-19 эффективны все российские вакцины. Вакцинироваться лучше сейчас, так как через две недели во время подъёма заболеваемости, будут переполнены все пункты вакцинации.

Борис Немик заявил, что при сильном подъёме заболеваемости плановый приём пациентов могут приостановить.

На данный момент кислорода и коечных мест хватает. На январь и февраль хватит и запаса бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому, решается вопрос об увеличении количества этих лекарств.

В БСМП Красноярска и в норильскую больницу в Оганере завезут аппараты искусственного кровообращения.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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