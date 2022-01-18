В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная Дума приняла во втором чтении закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов, а также совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних или с совершением другого тяжкого преступления. Об этом сообщил ТАСС.

«Теперь суду предоставлена возможность навсегда изолировать преступника-педофила от общества», – пояснила первый зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пожизненный срок – это справедливая мера, «которая позволит защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред».

Среди отклоненных поправок — смертная казнь для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

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