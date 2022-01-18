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Авиакомпания S7 сокращает количество рейсов в Таиланд

Главная Общество
Красноярск
18:15 18 Января 2022
авиарейсы, самолет, красноярск, таиланд
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Авиакомпания S7 прекращает рейсы из ряда российских городов в Таиланд. В число маршрутов входит и Красноярск. 

«В связи с ужесточением карантинных требований для прибывающих в Бангкок мы вынуждены сократить программу полетов в столицу Таиланда из городов России», – говорится в сообщении.

С 9 февраля будет выполняться только 1 рейс в неделю из Новосибирска. Пассажиры, купившие билеты, могут обратится в контактный центр и переоформить их на стыковочные рейсы через Новосибирск. 

Хотя официальное сообщение о снятии полетных программ на сайте S7 не опубликовано, но покупатели уже начали получить рассылку с подобным сообщением. Судя по комментариям в соцсетях от обращавшихся в кол-центр перевозчика, сейчас речь идет о точечных отменах рейсов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

 
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