Госавтоинспекторы задержали подозреваемого в хранении синтетического наркотика

Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования заметили на дороге ночью двух мужчин.

При наружном осмотре автоинспекторы установили, что у молодого человека в кармане куртки находится вещество белого цвета.

Экспертами было установлено, что вещество из кармана — это синтетический наркотик массой 0,390 граммов.

В отношении 20-летнего жителя Ачинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». максимальное наказание по статье, которое грозит молодому человеку — лишение свободы сроком до 3 лет.

Фото: 24.мвд.рф