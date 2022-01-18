Глава Красноярска предложил переименовать железнодорожный вокзал «Красноярск-Пассажирский» в «Красноярск-Главный». С таким предложением Сергей Ерёмин обратился к руководству РЖД. По его мнению, это должно отразить «стремление Красноярска выйти на лидирующие позиции среди городов "миллионников"», – говорится в тексте письма, опубликованном ИА «Пресс-Лайн».

В пресс-службе РЖД подтвердили факт обращения и обещают рассмотреть.

Красноярск-Пассажирский — главный железнодорожный вокзал Красноярского края. Станция располагает шестью путями. На станции останавливаются все без исключения поезда дальнего следования. Имеются локомотивное, моторвагонное и вагонное депо.

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