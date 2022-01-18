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В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

Главная Общество
Красноярск
16:35 18 Января 2022
медведь, в красноярском крае, общество, происшествия, нападение
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В праздничные дни в Большемуртинском районе погиб лесничий предивинского лесничества.

Он был одним из лучших лесничих, отработавший в лесничестве всю жизнь.

Причина трагедии — нападение медведя.

Пресс-секретарь Министерства экологии Олеся Бондарева сказала, что это единичный случай и дополнительный контроль за природной территорией не требуется.

— Это был медведь-шатун, который по какой-то причине проснулся или не заснул. По какой причине — неизвестно, может, он не нагулял жир, может, ещё что-то случилось. На место выезжали наши специалисты, медведь отстрелен, — прокомментировала Олеся Бондарева радио  «Красноярск — Главный».

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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