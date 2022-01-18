В Большемуртинском районе медведь задрал лесничего

В праздничные дни в Большемуртинском районе погиб лесничий предивинского лесничества.

Он был одним из лучших лесничих, отработавший в лесничестве всю жизнь.

Причина трагедии — нападение медведя.

Пресс-секретарь Министерства экологии Олеся Бондарева сказала, что это единичный случай и дополнительный контроль за природной территорией не требуется.

— Это был медведь-шатун, который по какой-то причине проснулся или не заснул. По какой причине — неизвестно, может, он не нагулял жир, может, ещё что-то случилось. На место выезжали наши специалисты, медведь отстрелен, — прокомментировала Олеся Бондарева радио «Красноярск — Главный».

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости