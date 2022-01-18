В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 28 человека

За сутки от коронавируса погибли 28 человек. Всего же с начала пандемии – 9 148.

Подтверждённых диагнозов на 18 января – 299. С начала пандемии – 178 277.

Вылечили 162 921 человек (+299 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 383 жителя Красноярского края.

Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 63,4%. Напомним, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 20%. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков