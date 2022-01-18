Вблизи Красноярска заметили дикого голубя

В саду Крутовского, недалеко от «Столбов» заметили дикого голубя или, как его называют по другому – вяхирь или витютень. Он больше обычного сизого голубя, его вес чуть больше 500 грамм. Как правило, зимуют вихяри в тепле – Закавказье и Средиземноморье. заметил птицу внештатный научный сотрудник красноярского нацпарка Никита Яблоков.

«Находка интересна не только тем, что за почти столетнюю историю орнитологических наблюдений вяхирь ни разу не встречался рядом с нацпарком, но и тем, что эта первая встреча в зимний период на территории нашего региона. С учетом того, что вяхирь внесен в Красную книгу Красноярского края, а птиц, уютно устроившихся в погожий зимний денек на ветках ранетки, было целых четыре, встреча поистине редкая», — рассказали в нацпарке «Столбы».

Летом птицы питаются цветками, бутонами, побегами, попутно собирая пауков, моллюсков, насекомых. Осенью клюют семена, предпочитая собирать их с земли. Увидеть их на дереве, поедающими мерзлые ранетки – явление достаточно редкое.

Фото: vk.com/npkrasstolby