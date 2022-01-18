Инспекторы Минэкологии Красноярского края проверят лесоперерабатывающие предприятия в пос. Таежный

Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении лесоперерабатывающих предприятий в пос. Таёжный Богучанского района проведут инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. В посёлке на территории предприятия в конце 2021 года загорелись отходы лесопиления. Задымление распространяется по всему населённому пункту, люди жалуются на дымку и едкий запах.

В декабре инспекторы выезжали на производственную площадку. Как оказалось, предприятие складировало древесину с нарушением экологического законодательства. Опилки и горбыль на участке размещены навалами. Халатность привела к возгоранию.

Материалы переданы в прокуратуру, вынесено постановление о возбуждении административного делопроизводства.

Также сотрудники Минэкологии проверят предприятия, осуществляющие деятельность на смежных участках к месту действующего пожара: ООО «Медео», ООО «Амаравати РА» и ООО «Дракон-РТ» и индивидуального предпринимателя.

— Мы сделаем всё для того, чтобы предприятия, по вине которых задыхаются местные жители, работали либо по закону, либо не работали вообще, нарушителям грозит серьёзная ответственность вплоть до приостановки деятельности. Пока они не наведут порядок с утилизацией отходов лесопиления, работать не будут, — сказала Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края