В Красноярском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии для вахтовиков

По данным агентства труда и занятости населения Красноярского края, в регионе около 12 тысяч вакансий для работы вахтовым методом, в топ-5 попали вакансии с заработной платой от 97 до 165 тысяч рублей.

На первом месте работа для инженера. Трудиться нужно будет в Северо-Енисейском районе в ООО «Горно-рудная компания «Амикан». Зарплата — 165 тысяч рублей.

Следующую строчку заняла вакансия от ООО «Росдорстрой» (Байкит). Там машинист автогрейдера будет получать от 150 тысяч рублей.

В АО «Полюс Красноярск» (Северо-Енисейский район) машинисту экскаватора готовы платить 102 тысячи рублей.

На четвёртом месте две вакансии для водителей автомобиля с зарплатами 100 тысяч рублей. Сотрудники требуются в ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей»» (Мотыгинский район) и в ООО «Ангара Лес» (Кежемский район).

На пятой позиции слесарь-сантехник с зарплатой в 97 тысяч рублей в ООО «Ротекс-с» (Туруханский район).

Всего работодатели заявили более 55 тысяч вакансий постоянной работы в строительстве, на добывающих и обрабатывающих предприятиях, в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.

В прошлом году благодаря краевой службы занятости постоянную работу обрели 77 тысяч человек, это рекордное количество за всё время существования ведомства.

Фото: пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края